Middelburg kreunt en steunt over dichte supermarkt op zondag

Voor niet-Middelburgers lijkt de oplossing simpel, want op Walcheren zijn op zondag meerdere supermarkten open. Maar Middelburgers hebben liever dat één van de andere supermarkten in hun stad tijdelijk open gaat op zondag.

Het is k. u. t. want de andere supermarkten zijn niet mijn ding " Middelburgse bij supermarkt in Vlissingen

Middelburgers reageren bijna zonder uitzondering gepikeerd op de situatie: "We willen in ieder geval een supermarkt open hebben op zondag en ik vind het flauw van de gemeente dat ze daar niet voor zorgen." Een mevrouw is helemaal duidelijk: "Het is k. u. t. want de andere supermarkten zijn niet mijn ding. En ja, we zijn verwend."

Middelburgers krijgen korting

Terwijl Middelburgers die wél de moeite nemen om naar de supermarktvestiging in Vlissingen te rijden een aangename verrassing wacht bij de kassa. Wie een gepersonaliseerde bonuskaart heeft krijgt automatisch tien procent korting. En dát vinden de Middelburgers dan wel weer fijn; 'Ik zag mijn bonnetje en dacht woow, kedeng!"

'Dat is lullig, niet gelijkwaardig'

Maar die korting is wel alleen voor klanten die in Middelburg geregistreerd staan. en dat is dan natuurlijk weer tegen het zere been van de Vlissingers. SGP-raadslid Lilian Janse liep toevallig langs onze verslaggever en zei: "Dat vind ik lullig! Dat is niet gelijkwaardig!"

Ondertussen zijn er in de Middelburgse gemeenteraad vragen gesteld over de supermarktloze zondag. Piet Kraan (LPM) wil dat burgemeester en wethouders nog een keer naar het verzoek van de supermarktketen kijkt. Die keten vroeg al eerder of een andere vestiging in een buitenwijk open mocht op zondag. Dat verzoek is afgewezen omdat openstelling op zondag alleen in het centrum en de Mortiere mag. In de andere wijken van Middelburg wordt de zondagsrust in ere gehouden.

Winkelwagen bij supermarkt in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Dinsdag beslissen burgemeester en wethouders van Middelburg of een andere vestiging in een buitenwijk op zondag toch open mag. Het gaat dan nog om 10 en 17 november. Dan hoeven de Middelburgers tenminste niet meer dat héle eind naar Vlissingen te rijden.