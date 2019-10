Tholen hijst de veganistische vlag

De gehesen Veganvlag (foto: Omroep Zeeland)

Janssens wil met het hijsen van de vlag een signaal afgeven over veganisme. Volgens het Statenlid gaat veganisme niet alleen over het omgaan met dieren, maar ook hoe de mens omgaat met de wereld, natuur en het milieu. "We kunnen natuurlijk overal wel gaan staan met borden met 'WORD A.U.B. VEGAN', maar dit is een rustigere manier van actievoeren. We zijn blij dat we deze vlaggenmast in Tholen mogen gebruiken", aldus Janssens.

De veganismevlag is groen, blauw en wit, voor het bos, de zee en de lucht: de leefgebieden van dieren. Verder staat er op de vlag een grote witte V voor veganisme.

Geen dierlijke producten

Veganistisch eten houdt in dat je geen enkel dierlijk product consumeert. Geen vlees of vis, maar ook geen melk, eieren, honing en kaas. Verschillende veganisten dragen ook geen leer of wol. In 2018 noemde iets meer dan een procent van de wereldbevolking zich veganist.

Wat veganisten dan wel eten? Alleen maar sla? Gelukkig niet: tegenwoordig is er namelijk van alles te vinden in de supermarkt. Van veganistisch vlees tot veganistische kaas en zelfs veganistische chocolade. En friet met ketchup is ook vegan.