Douwe Eisenga brengt 'The Flood' naar Amerika

De compositie Requiem 1953 van Middelburger Douwe Eisenga klinkt op vrijdag 8 november voor het eerst in de Verenigde Staten. Het koor en orkest van Cornell College in Mount Vernon (Iowa) voert het werk uit onder de titel The Flood, Requiem.

Eisenga schreef het werk in 2003 voor de herdenking van 50 jaar Watersnoodramp. Requiem 1953 werd al één keer eerder in het buitenland uitgevoerd; in 2012 in Roemenië.

The Flood, Requiem is een compositie van ongeveer 70 minuten voor alt-solo, koor en orkest met een prominente rol voor slagwerk, harp, piano en gitaar. De tekst bestaat uit dichtregels van de Canadese dichter Christopher Levenson, teksten uit de requiemmis en van een gedicht van Zjoekovski.

Het grootschalige werk wordt uitgevoerd door koor en orkest van Cornell College onder leiding van Martin Hearne. Solist is mezzosopraan Kelly Hill. Met support van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten is de componist aanwezig bij de laatste repetities en de première.

Het muzikale DNA van pianist en componist Douwe Eisenga (1961) is geworteld in rock, pop en wereldmuziek. Hij combineert deze invloeden met barok en het minimalistische en repetitieve van Philip Glass. In april 2019 verscheen zijn debuut soloalbum For Mattia op CD en LP.