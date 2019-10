Waarom je morgen tien minuten lang klokken hoort luiden in West-Zeeuws-Vlaanderen

Niet alleen kerkklokken zullen luiden, ook die van gemeentehuizen en begraafplaatsen. Zo is de klok van de begraafplaats in Hoofdplaat te horen en ook het carillon van het Belfort in Sluis doet mee.

Ook de klok van de Mariakerk zal vandaag luiden (foto: Omroep Zeeland)

Het initiatief komt van stichting Comité 4 mei Oostburg. In die plaats begint om 11.00 uur ook een speciale herdenkingsdienst in de Eligiuskerk. Daarnaast zullen op veel plekken Nederlandse en Canadese vlaggen worden uitgehangen.

Vrijwel alle kerktorens waren verwoest

In oktober 1944 vond de Operatie Switchback plaats in West Zeeuws-Vlaanderen. Dorp voor dorp werd toen door de Canadezen bevrijd van de Duitsers. De operatie ging gepaard met veel doden en veel verwoesting. Vrijwel alle kerktorens waren verwoest, waardoor een bevrijdend klokgelui niet kon plaatsvinden. Dat gebeurt morgen alsnog, 75 jaar later.