Halloween: duivelsaanbidding of een onschuldig kinderfeest?

Meningen over het Halloweenfeest liggen ver uiteen (foto: Omroep Zeeland)

"Volkomen mee eens", schrijft Anne op de Facebookpagina van Omroep Zeeland, maar Esther begrijpt de zorgen van de Christengemeente juist niet: "En de kruisiging van Jezus dan? Is dat niet luguber?"

Vooral de akelige beelden van Halloween met bloed en skeletten staan de Christengemeente tegen. Net als Esther draait ook Kim de discussie om door te wijzen op de bloederige taferelen uit de bijbel: "Maar ondertussen hangt er wel een bloedende Jezus aan een kruis in al die woonkamertjes...en wordt de kruisiging van Jezus uitgebreid gevierd.. dat is niet luguber natuurlijk", schrijft zij onder het Facebookbericht.

In een aantal reacties wordt teruggegrepen op de oorsprong van Halloween om uit te leggen dat het 'enge feest' juist niet akelig bedoeld is. Jeanine legt uit dat het feest wordt gevierd in de nacht waarin oktober naar november overgaat, omdat in deze nacht de sluier tussen de 'gewone' wereld en die van de geesten het dunst is.

Volgens Jeanine is de traditie van het Halloweenfeest om voorouders te eren. "Het verkleden als enge figuren is bedoeld om de slechte geesten en demonen te laten schrikken zodat ze terug keren naar hun wereld."

Pompoen (foto: Omroep Zeeland)

Voor een aantal tegenstanders van het standpunt van de Zierikzeese Christengemeente gaat vooral de aanname dat de feestvierders de duivel zouden aanbidden te ver. Vanessa beaamt dat het weren van slechte geesten en het eren van goede geesten heidens is, maar kan zich niet vinden in de angst dat deelnemers aan Halloween bezeten zouden zijn of ervan in trance zouden raken. "Dat ik een heiden ben wil niet zeggen dat ik de duivel aanbid. En nee, Halloween vind ik ook niet leuk als het te eng en té gek wordt."

'Beetje jammer van de reacties'

Maar zeker niet iedereen is tegen de uitlatingen van de Zierikzeese Christengemeente. Flink wat mensen zijn het er juist eens met de stelling en vinden de negatieve reacties op het artikel jammer. Zo ook Anita. Zij vindt het tegengeluid vanuit de christelijke wereld juist fijn, maar snapt niet dat daar geen ruimte voor lijkt te zijn: "Beetje jammer van de reacties hier, als christen mag je blijkbaar geen mening hebben of in elk geval die niet uiten, terwijl andere religies dat wel mogen doen."

Niet elke mening is gebaseerd op verschil in geloof. Esther schrijft: "Ik ben geen christen maar heb wel te maken met een zeer angstig kind, dat slecht slaapt van dit 'feest'." Ook al houdt ze zelf wel van spanning en sensatie, de nachtrust van haar en haar kind staat voor haar voorop.

Daar lijkt Jaco het mee eens. Hij pleit voor een nieuwe variant van Halloween: "Een feest voor bange kindjes zou niet zo'n gek idee zijn."

