Guusjan en Rivka doorkruisen de Sahara in een oud barrel

De regels zijn simpel: doorkruis de Sahara met een oud barrel en veil deze na de finish voor het goede doel. "Ik heb daarom gekozen voor een oude BMW uit 1987 die ik flink heb opgeknapt", zegt Ideler. Hij is automonteur en heeft eerder meegedaan aan de oldtimerrally van Den Haag naar Beijing en de Noordkaap Challenge. "Ik vind het geweldig om te doen en je ontmoet leuke mensen. Je rijdt door mooie landen en ik ben tegelijkertijd met auto's bezig wat mijn hobby is, dus wat wil je nog meer?"

Een ruzie komt vast voor, maar dat lossen we dan wel op." Rivka Voet, deelnemer Amsterdam-Dakar Challenge

Voor Rivka Voet is het de eerste keer dat ze zo'n lange reis maakt met de auto en ze vindt het daarom best spannend: "We zijn nu anderhalf jaar samen en we hebben nog nooit zo'n reis met elkaar gemaakt. We zullen ongetwijfeld wel een ruzie krijgen omdat we twintig dagen op elkaars lip zitten in een auto, maar dat lossen we dan wel weer op", zegt Voet. "Daarnaast wil ik veel van de wereld zien en dit leek mij een uitgelezen kans."

Goede doel

De deelnemers vertrekken aanstaande zaterdag uit Amsterdam en het is belangrijk dat zij op tijd in Dakar arriveren. Op de 21e dag worden de auto's namelijk geveild in Banjul. De opbrengst daarvan gaat naar een opleiding voor arme meisjes in Gambia. Ook steunt de Amsterdam Dakar Challenge een zonne-energieproject, waarbij verafgelegen dorpjes die niet worden voorzien van stroom, pakketten voor zonnepanelen ontvangen.