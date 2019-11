Zeeland wordt wakker: Klokken, fietsersbond verontwaardigd

Bim-Bam!

Ben je vanmiddag in West-Zeeuws-Vlaanderen? Stap rond 12.00 uur even met gespitste oren naar buiten. Best kans dat je minutenlang klokken hoort luiden. Dat wordt gedaan om 75 jaar vrijheid te vieren. In 1944 werd rond deze tijd dorp voor dorp bevrijd. Omdat vrijwel alle kerktorens waren verwoest, kon een bevrijdend klokgelui niet plaatsvinden. Dat wordt vandaag, 75 jaar later, alsnog gedaan.

We blijven even bij de bevrijding, want vanochtend om 10.00 uur opent Marga van de Plasse, wethouder in Borsele, een tentoonstelling in het vernieuwde Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Basisschoolleerlingen uit de gemeente is gevraagd om het leven in vrijheid te vertalen in een schilderij.

Fietsersbond verontwaardigd over dodelijke ongelukken

De Fietsersbond in Middelburg is verbijsterd over dodelijke ongelukken die vandaag en drie weken in de stad gebeurd zijn. Volgens de bond had zeker één ongeluk voorkomen kunnen worden. Gisteren kwam een fietser op de Poelendaelesingel onder een betonwagen en overleed daarna.

Oud barrel

Guusjan Ideler en zijn vriendin Rivka Voet uit Koudekerke vertrekken morgen van Amsterdam en rijden dan naar Dakar. Niet in een luxe auto, maar een oud barrel. Het is de bedoeling dat het koppel 7.000 kilometer aflegt in twintig dagen. En dat allemaal voor het goede doel.

Roadtrip Amsterdam Dakar (foto: Omroep Zeeland)

Raadsleden in Goes trekken hun conclusies uit het onderzoeksrapport over sportcomplex Omnium dat vorige week uitkwam. De gemeente heeft miljoenen in het project gestoken, onder meer in de aanleg van een tropisch bos. Dat moest jaarlijks voor 80.000 bezoekers zorgen, maar in werkelijkheid kwamen er jaarlijks 8.000 in het tropisch bos. "De gemeente had nooit op zo'n manier ondernemer mogen spelen", zeggen raadsleden nu. Lees later vandaag een verhaal op omroepzeeland.nl.

Raadsleden trekken conclusie: gemeente nooit meer voor ondernemer spelen (foto: Omroep Zeeland)

Weer

Het is vandaag bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Vanmiddag is het waterkoud met 12 graden en een aantrekkende zuidenwind.

Dank voor alle weerfoto's die we gisteren van jullie hebben ontvangen. Deze foto hebben we voor vandaag uitgekozen, wie weet wordt het een vertrouwd beeld komende maanden.

Eerste keer krabben (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Wat je natuurlijk ook moet weten op 1 november: het is vandaag Dag van de Auteur, Wereld Veganisme Dag (daar is in Tholen de vlag voor uitgehangen), Allerheiligen. En het zou zomaar kunnen dat je deze maand de snor van je mannelijke collega's steeds groter ziet worden, want Movember is gestart! De actie om geld in te zamelen voor onderzoek naar onder andere prostaatkanker en teelbalkanker.