Politiek wil aanpak drugshandel in Goes

(foto: Omroep Zeeland)

Volgens de PvdA, D66 en VVD worden inwoners van Goes regelmatig geconfronteerd met de handel in drugs op straat. Ze willen dat er onderzoek komt waardoor de overlast in kaart wordt gebracht. Dit rapport moet begin 2020 klaar zijn.

Stoppen met I-criterium

De partijen stellen het zogenoemde I-criterium (Ingezetencriterium) ter discussie. Hierin is bepaald dat coffeeshops in Nederland geen softdrugs meer mogen verkopen aan buitenlanders. Diverse gemeentes in Zuid-Nederland zijn de afgelopen jaren gestopt met het hanteren van het I-criterium, omdat de illegale straathandel daardoor is toegenomen.

Eind augustus werden bij een gerichte politieactie drie drugsdealers aangehouden in het centrum van Goes. Agenten in burger konden in de omgeving van de Koepoort de mannen aanhouden. Twee weken geleden werd een 27-jarige man uit Dordrecht aangehouden in de Anthony Fokkerstraat. Hij had acht verpakkingen met harddrugs op zak en 1.200 euro in contanten.

