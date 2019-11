Broeder Dieleman wil verdriet bespreekbaar maken

Met het lied wil hij het verdriet, persoonlijk en wereldleed, bespreekbaar maken, omdat iedereen ermee te maken krijgt.

Goedlachs

De uit Axel afkomstige troubadour Tonnie Dieleman staat eerder bekend als goedlachs dan verdrietig: "Ik ben niet per se een verdrietig mens, maar ik zie in de wereld wel veel verdriet gebeuren. Een mens is niet alleen maar verdrietig, of alleen maar goedlachs. Maar als je met elkaar praat vind je in no time dingen waar je verdrietig over kan zijn."

Dieleman wil méér bieden dan alleen troost: "Als het verdriet mag bestaan, hoeft ook niemand zich ervoor te schamen. Het is belangrijk om er de ruimte voor te geven en in gesprek te gaan. Daarom heb ik het ook heel breed gemaakt. Het gaat van heel klein, individueel, naar heel groot, wereldverdriet."

In januari start de nieuwe theatertour van Broeder Dieleman bestaande uit tien optredens in België en Nederland. In Zeeland is hij te zien in De Verwachting in Ritthem (30 januari) en het Scheldetheater in Terneuzen (5 februari).

Broeder Dieleman vertelt wat hij doet met het verdriet in Zeeland Wordt Wakker met Remco van Schellen