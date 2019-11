Kevin Hollander (31) traint spelers die ouder zijn of waarbij hij in de klas heeft gezeten

Na drie seizoenen bij derdeklasser Walcheren vindt Hollander het heerlijk om nu twee treetjes hoger actief te zijn. "Zelf heb ik een aantal zaterdagen bij Walcheren in het eerste gespeeld, maar nooit op hoog niveau. Werken met spelers als Renzo Roemeratoe, Josimar Pattinama en Etienne Mallie - jongens die hun sporen in de voetballerij al hebben verdiend - is voor mij een mooie leerschool. En ook echt een verademing, want zij kennen het klappen van de zweep."

Klasgenootjes

Wel was het even wennen om voor een nieuwe groep te staan met spelers die soms zelfs ouder zijn dan hij. "Zeker in het begin was het van beide kanten aftasten. Met Josimar heb ik zelfs nog in de klas gezeten. Maar inmiddels zijn we aan elkaar gewend en gaat het puur om mijn manier van coachen. Of je dan 31 of 51 bent, maakt dan niet zo heel veel meer uit."

Kevin Hollander tijdens het duel afgelopen zondag thuis tegen Rood-Wit (foto: Omroep Zeeland)

Vlissingen wil zo pal na de degradatie naar de eerste klasse uiteraard snel terug naar de hoofdklasse. Toch wordt het kampioenschap dit seizoen niet hardop als doelstelling genoemd. "Alle ploegen in de eerste klasse bestempelen ons als titelkandidaat. Maar kampioen worden is makkelijker gezegd dan gedaan", stelt Hollander die in het verleden al eens aangaf dat handhaven in de hoofdklasse makkelijker is dan promoveren naar de eerste klasse.

Bovenin meedraaien

"Tegenstanders stellen zich nu heel erg in op Vlissingen. Ze graven zich vaak een beetje in. Wij hebben meestal de bal en moeten telkens de oplossing zoeken. We moeten ook niet vergeten dat Vlissingen een vrij nieuwe groep heeft. Zo hebben we na vorig seizoen negen spelers gehaald en van een aantal afscheid genomen. Ik zie wel dat de jongens progressie boeken en elkaar steeds makkelijker weten te vinden. Uiteindelijk moeten we met deze groep om de bovenste plaatsen kunnen strijden."

Kevin Hollander heeft na een moeizame start twee zeges op rij geboekt met VC Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Hollanders einddoel is duidelijk: "Het maximale uit mezelf halen en uiteindelijk van coachen mijn werk maken." Te hard van stapel lopen doet hij niet. "Ik ga geen papiertje betaald voetbal halen, puur om het te hebben. Het is voor mij nu vooral belangrijk om heel veel ervaring op te doen. Laten we ook niet vergeten dat het pas mijn eerste seizoen in de eerste klasse is."

Maar het kan wel heel snel gaan, zo weet hij. "Kijk bijvoorbeeld maar naar Rogier Veenstra, die zich in een paar jaar tijd (van Zeelandia Middelburg naar GOES en van GOES naar ASWH, red.) van de tweede klasse naar de tweede divisie heeft opgewerkt."

Hollander - die vorig seizoen bij GOES nog stage liep onder Veenstra - richt zich voorlopig volledig op Vlissingen. "Voordat we echt gaan dromen... laat ik me eerst maar eens ontwikkelen tot een betere coach. En me met mijn groep richten op komend weekend, uit tegen Spartaan'20."