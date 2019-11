Politie verbaasd over gedrag omstanders dodelijk ongeluk: 'Mensen gingen onder het afzetlint door'

Politie doet onderzoek na ongeluk in Middelburg (foto: HV Zeeland)

Gisteren kwam een 74-jarige Middelburger op de Poelendaelesingel in Middelburg om het leven. Hij belandde met zijn fiets onder een betonwagen.

Politieagenten leggen op de de Facebookpagina van Politieteam Walcheren nog eens uit waarom er een afzetlint wordt geplaatst na een ongeluk. "Dat doen we om een veilige werkruimte te maken, zodat er voor het slachtoffer, nabestaanden en alle betrokken een gedegen onderzoek gedaan kan worden", schrijven de agenten.

'Het heet tenslotte afzetlint'

"Bij het afzetten van de kruising, wat wij dan een plaats delict (pd) noemen, wordt meestal een afzetlint gebruikt. Zo'n lint betekent in feite dat je daar niet langs of onderdoor moet lopen. Het heet tenslotte afzetlint."

Toch gebeurt het volgens de agenten maar al te vaak dat mensen 'het respect of geduld niet op kunnen brengen'. Dat was gisteren ook in Middelburg het geval. "Een aantal mensen vond het nodig om het lint te negeren en er onderdoor te gaan. Als iemand zich zonder toestemming of noodzaak op de plaats van het delict begeeft, kan de politie deze persoon vragen of zelfs vorderen het plaats delict te verlaten."

Agent uitgescholden

Volgens de agenten zou zo'n oproep om niet onderdoor het lint te lopen, onnodig moeten zijn, "want alle energie is nodig voor het onderzoek en het beveiligen van de pd."

Ook kregen agenten te maken met iemand die het niet kon waarderen dat agenten onderzoek uitvoerden. "Misschien heeft die ene meneer die het nodig vond op dat moment de collega's voor mongool uit te schelden wel koude aardappels gehad, maar wij zijn 'blij' dat we uiteindelijk het onderzoek mochten afsluiten."

Wijkagenten in Middelburg uiten ook hun ongenoegen op Instagram: "We zijn hulp aan het verlenen, de situatie aan het schouwen en dan is het erg hinderlijk om mensen aan te spreken op hun gedrag, omdat men onder de linten door stapt. Denk hier volgende keer a.u.b. aan."