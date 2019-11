'Credits voor goede eerste helft ondergesneeuwd door uitvallen verlichting'

Ron Amperse, de interim-trainer van GOES (foto: Orange Pictures)

GOES zal tegen SteDoCo opnieuw gecoacht worden door de interim-trainers Ron Amperse/John Livramento. Er is nog geen nieuwe trainer gevonden na het vertrek van Ruud Pennings. GOES hoopt na het weekend met een opvolger te komen. Tot die tijd zitten Amperse (foto) en Livramento op de bank.

Credits

"We hebben de eerste helft heel goed partij geboden aan Cambuur", zegt Amperse. "Eigenlijk zijn de credits een beetje ondergesneeuwd gebleven door het uitvallen van de lichtinstallatie."

Ondanks de 0-5 nederlaag tegen Cambuur stapten de meeste spelers met een goed gevoel van het veld volgens Amperse. Morgen wacht SteDoCo, de nummer tien op de ranglijst.

Verantwoordelijk

"We hebben via Barendrecht een analyse van de tegenstander gekregen. Die heb ik aan de spelers doorgestuurd, want ik vind het ook hun verantwoordelijkheid om zich goed voor te bereiden. Als je het zelf leest, is het toch anders dan dat dan de trainer het zegt. Zelf zal ik morgen in de bespreking ook enkele zaken benoemen."

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 8-21 2. Hoek 10-21 3. DVS'33 8-19 10. SteDoCo 9-11 13. DOVO 8-8 14. VVOG 8-8 15. GOES 9-7 16. Ajax 8-5 17. ONS Sneek 8-3

Jelle Klap (links) in duel met Marouane Bakbur van Barendrecht (foto: Orange Pictures)

Bij GOES ontbreekt Jelle Klap (foto). De verdediger viel dinsdag tegen Cambuur na de eerste helft geblesseerd uit. "SteDoCo komt te vroeg voor Jelle, want hij heeft een verrekking in zijn bovenbeen", aldus Amperse.

Kyle Doesburg

Bij SteDoCo speelt een oude bekende van GOES. Bij de club uit Hoornaar speelt Kyle Doesburg, de oud-spits van Kloetinge, GOES en Hoek.

Trainer van SteDoCo is Frans Adelaar, die in het profvoetbal trainer was van FC Utrecht, De Graafschap, ADO Den Haag, FC Volendam en Sparta Rotterdam.

GOES-SteDoCo begint morgen om 18.00 uur op Sportpark Het Schenge in Goes. Het wedstrijdverloop is te volgen via Twitter @omroepzldsport en Omroep Zeeland Teletekst. Beelden van de wedstrijd zie je zaterdag op deze site en zondag op TV in Omroep Zeeland Sport. De uitzending begint om 18.10 uur.

