'Uitzondering voor grensprovincie Zeeland bij stikstofmaatregelen'

Statenleden spraken vanmiddag over stikstofproblematiek (foto: Omroep Zeeland)

Volgende week donderdag zit Pijpelink (Natuur) weer aan tafel met alle provincies en het Rijk om over de stikstofproblematiek te praten. "Vijf jaar geleden toen de PAS (Programma Aanpak Stikstof - red.), dat nu door de Raad van State is afgewezen, heeft Zeeland ook een uitzonderingspositie gekregen." Ook bij het opstellen van de nieuwe stikstofregels hoopt Pijpelink op wat in jargon 'ruimte voor een gebiedsgerichte aanpak' heet.

Belgisch stikstof

De provinciebestuurder heeft de cijfers aan haar kant: bijna de helft (49%) van de stikstofdepositie in Zeeland komt uit het buitenland, vooral uit België. Stikstof uit de havens van Gent, Antwerpen en Zeebrugge en van bedrijven als ArcelorMittal net over de grens bij Zelzate waait met de zuidwestenwind regelrecht Zeeland in.

Provinciebestuurder Pijpelink en SGP-Statenlid Van Burg over de stikstofproblematiek

"Het is zuur dat als je hier een stal afbreekt, wat minder stikstofuitstoot oplevert, dat in procenten stikstofdepositie niet zoveel helpt. Het buitenlandse aandeel is namelijk enorm groot." Dat zegt Joan van Burg, SGP-Statenlid en in het dagelijks leven werkzaam voor een bouwbedrijf in Vlissingen-Oost.

Stal afbreken en in België opbouwen

Tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten die vandaag in Middelburg plaatsvond kwam Van Burg met een praktijkvoorbeeld. Hij sprak vorige week een kalverhouder uit West-Brabant die net over de grens in België een nieuwe stal laat bouwen. Zijn oude stal in Nederland, slechts een paar kilometer verderop, moest door alle regels worden gesaneerd. Maar de boer vond dat te duur. Daarom liet hij die oude stal afbreken. Van Burg verzucht: "De stikstofuitstoot in dat gebied blijft gewoon hetzelfde en de natuur schiet daar natuurlijk niets mee op. Daar krijg je hoofdpijn van, want het is echt niet uit te leggen."

Veel bouwprojecten liggen stil na de uitspraak van de Raad van State. De tijd dringt intussen behoorlijk. Op 1 december wil de overheid nieuwe, duidelijke stikstofregels klaar hebben.