Streekproducten ook te koop in voormalige Agrimarkt-supermarkten

Bezoekers vullen hun tassen met pruimen in Agrimarkt (foto: Omroep Zeeland)

Na bijna vijftig jaar was het gisteren over en uit voor supermarktketen Agrimarkt. De deuren gingen dicht en gaan niet meer open onder de vlag van Agrimarkt.

Verschillende klanten kwamen onder andere voor de Zeeuwse streekproducten naar de Agrimarkt. Het echtpaar Dalebout deed bijna vijftig jaar boodschappen bij de supermarkt en hoopte straks ook streekproducten terug te zien. "Daar heb ik al heel veel mensen over gehoord, dat ze dat graag terug zouden zien in de nieuwe winkel. Dat is toch iets waar de Agrimarkt om bekend stond."

De vestigingen in Goes en Vlissingen worden omgebouwd tot Jumbo. De vestiging in Terneuzen is overgenomen door Lidl. De nieuwe supermarkt in de Vlissingse wijk Papegaaienburg opent op woensdag 20 november. Een week later opent de vestiging aan de Van Doornestraat in Goes.

