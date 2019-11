Zeeland, de laatste halte in de provincietour van Forum

Baudet in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland was de twaalfde en laatste provincie waar FvD een ledenavond hield. Dat gebeurde in de Brouwzaele in Terneuzen. "De laatste halte in de provincietour," aldus Annabel Nanninga.

Vervelend

Fred Walravens, de fractievoorzitter van FvD in de Zeeuwse Staten, opende de avond. "Men begint ons al vervelend te vinden in Provinciale Staten, dus de missie is goed op weg," zei Walravens. Met die opmerking was de toon gezet.

Gelijkgezinden

Het werd een avond van gelijkgestemden. Het klimaatakkoord, het gevestigde partijkartel, de EU, de media en de publieke omroep, het bankwezen en criminele asielzoekers kregen er flink van langs. Alle kenmerkende FvD-onderwerpen kwamen voorbij.

Hoogtepunt was zonder twijfel de aanwezigheid van partijleider en FvD-oprichter Thierry Baudet zelf. Onder luid applaus beklom hij het podium.

Maar er kwamen ook kritische vragen uit de zaal. Aan de Statenfractie bijvoorbeeld: "Hebben jullie er wel alles aan gedaan om het vijfde Zeeuwse FvD-Statenlid dat is opgestapt [Robèrt Brunke -red.] binnenboord te houden?" En: "Wat was nou de precieze reden van zijn vertrek?"

Werving

De avond was ook bedoeld om meer vrijwilligers te werven. Fred Walravens benadrukte dat het fractiewerk veel mankracht kost. Belangstellenden - er waren volgens een schatting van FvD zo'n 150 mensen in de zaal - konden zich aan het eind van de avond opgeven bij kraampjes achter in de zaal.



Over die werving zei Theo Hiddema op zijn geheel eigen ironische wijze: "Wij zijn handelsreizigers in goede waar."