Duurzame huizenroute om woning energiezuinig te maken

Het doel van de Nationale Duurzame Huizen Route is om de verschillende bestaande initiatieven op het gebied van duurzaamheid en wonen te delen met andere huiseigenaren. Of het nu gaat om isolatie, zonnepanelen of een volledig energie-neutraal huis, alle opgedane kennis en ervaringen zijn waardevol. Het ervaren van een duurzame oplossing kan anderen op weg helpen in hun zoektocht naar energiezuinig en comfortabel wonen.

Ik doe het niet alleen voor mezelf, maar ook voor m'n kinderen en kleinkinderen." Luuk van der Werf - huiseigenaar

Luuk van der Werf uit Zierikzee is eigenaar van een monumentaal pand uit 1650 en één van de deelnemers. Hij vindt het belangrijk om andere mensen te informeren over het verduurzamen van je huis en de mogelijkheden die er allemaal zijn. Hij heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het verduurzamen van zijn eigen woning. "We hebben tijdens de renovatie zoveel mogelijk materiaal hergebruikt en bij het isoleren heb ik bijvoorbeeld gebruik gemaakt van hennep-wol. Ook maken we geen gebruik meer van gas." Ze hebben namelijk de gasmeter laten verwijderen en vervangen door een warmtepomp. Koken doen ze dus elektrisch en in het huis brandt ook alleen maar led-verlichting.

Bijdrage leveren aan het klimaat

De reden dat Van der Werf zijn huis duurzaam heeft gemaakt is simpel. Hij kan niet anders. "Ik vind het heel belangrijk dat er iets gedaan wordt aan het milieu en het klimaat. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen en kleinkinderen. We moeten ons daarom meer gaan richten op andere energiebronnen, zoals zon- en windenergie. En als ik daar dan een bijdrage aan kan leveren door m'n huis te verduurzamen, dan doe ik dat. En dat zouden veel meer mensen moeten doen."

Het huis van Rn van de deelnemers (foto: Omroep Zeeland)

Nationale Duurzame Huizenroute

Ondanks dat Van der Werf al veel heeft gedaan aan verduurzaming staat er nog wel iets op zijn verlanglijstje. Hij wil de ramen aan de voorzijde van het huis gaan vervangen door dubbel glas. "Maar de hoge kozijnen zijn gemaakt in 1750 en om die in z'n geheel te vervangen, zodat de uitstraling hetzelfde blijft, is een dure grap. Voorlopig moet ik dus nog even sparen."

Nationale Duurzame Huizenroute

De Nationale Duurzame Huizenroute vindt ook volgende week zaterdag 9 november plaats. Wanneer je geïnteresseerd bent en ook wel eens bij iemand binnen wil kijken om wat informatie op te doen om je eigen eigen huis te verduurzamen, check dan de site www.duurzamehuizenroute.nl