Kloetinge wint ook van WNC en blijft koploper

Daan Esser (archieffoto) scoorde de eerste goal voor Kloetinge tegen WNC (foto: Ron Quinten)

Kloetinge kwam al vroeg op voorsprong in Waardenburg, want binnen het kwartier zorgde Daan Esser voor de openingstreffer. Lang kon de ploeg van trainer Marcel Lourens niet genieten van die voorsprong. Zeven minuten later kreeg WNC een strafschop, nadat een schot tegen de arm van Kloetinge-verdediger Jaap Esser was gekomen. Willem-Paul van der Heijden (de jongere broer van Feyenoorder Jan-Arie van der Heijden) zorgde voor de gelijkmaker.

Afgekeurde goal en strafschop

Na iets meer dan een halfuur dacht WNC op voorsprong te komen, maar gelukkig voor Kloetinge werd het doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Even daarvoor moest Xander van der Poel van Kloetinge het veld verlaten, nadat hij na een harde overtreding geblesseerd was geraakt. Zijn vervanger, Huib van Hecke, stond aan de basis van de 2-1. De vleugelaanvaller werd na een individuele actie neergelegd in het strafschopgebied. Jeremy Hubregtse bleef rustig en scoorde.

Kopgoal

In de tweede helft verzuimde Kloetinge aanvankelijk, ondanks een veldoverwicht, om weg te lopen bij WNC. Hubregtse raakte uit een vrije trap wel de paal, maar het bleef 1-2. In de fase rond een kwartier voor tijd werd WNC steeds gevaarlijker en ging het op jacht naar de gelijkmaker, maar nu scoorde Kloetinge wel. Een vrije trap van Marijn Wijkhuijs werd door Jeroen de Jonge binnen gekopt. Vlak voor tijd was Kloetinge ook nog dicht bij 1-4, toen Ronaldo Meijer de paal raakte.

Scoreverloop

0-1 Daan Esser (13)

1-1 Willem-Paul van der Heijden (20/pen)

1-2 Jeremy Hubregtse (43/pen)

1-3 Jeroen de Jonge (82)

Opstelling

Mitchell Braafhart, Klaas van Hecke, Jaap Esser, Jeroen de Jonge, Marijn Wijkhuijs, Roy Mulder, Ronaldo Meijer, Thijs van den Dries, Jeremy Hubregtse (, Daan Esser (Luuk van Vossen/83), Xander van der Poel (Huib van Hecke/28)