Terneuzense Boys pakt na een maand tijd weer een zege

Terneuzense Boys boekt tegen Papendrecht de tweede zege van het seizoen (foto: Harry Brouns)

Terneuzense Boys begon met twee wijzigingen aan de start ten opzichte van het duel van vorig weekend tegen LRC. Sander Oonk en Niek Hamelink moesten hun plaats afstaan aan Thiemo Moes en Ewoud van Troost. In het eerste kwartier gebeurde er nog niet veel, maar na deze fase kwam Terneuzense Boys beter in het spel voor. Zo kreeg het enkele grote kansen, maar dat leverde vooralsnog geen doelpunten op.

Papendrecht op voorsprong

Aan de andere kant was het na iets meer dan een half uur spelen wel raak. Justin Beemsterboer kreeg de bal op een gevaarlijke plek van Sven van der Net en schoot de bal in de verre hoek buiten het bereik van keeper Antonie Notte. De thuisploeg kon de schade voor rust niet meer repareren waardoor Papendrecht met een minimale voorsprong de kleedkamers weer opzocht.

Terneuzense Boys keert het om

Net na de rust kreeg Papendrecht de kans om de voorsprong te verdubbelen. Doelpuntenmaker Beemsterboer kwam oog in oog met Notte te staan, maar kreeg de bal er niet in. Na tien minuten spelen kwam Terneuzense Boys toch op gelijke hoogte. Jesper Cornelissen veroverde de bal en plaatste hem in de verre hoek. De ploeg van Hubert van den Hemel had de smaak te pakken en kwam niet veel later zelfs op voorsprong. Na goed voorbereidend werk tussen Justin van Rossem en Douwe Zeegers kwam de bal bij Ewoud van Troost die de thuisploeg op 2-1 wist te zetten.

Punten blijven in Terneuzen

Ondertussen moest Papendrecht noodgedwongen van keeper wisselen nadat Roy Rijntjes geblesseerd raakte. Terneuzense Boys wist in het restant van de wedstrijd knap stand te houden tegen de subtopper uit Zuid-Holland. In de slotfase moest Papendrecht verder met tien man. Nota bene doelpuntenmaker Justin Beemsterboer kreeg een directe rode kaart van de arbiter en moest het veld vroegtijdig verlaten. Met een man minder op het veld konden de bezoekers het niet meer bolwerken en daardoor houdt Terneuzense Boys de punten in eigen huis.

Door de zege stijgt Terneuzense Boys een plekje ten koste van Oranje Wit.

Scoreverloop

0-1 Justin Beemsterboer (35)

1-1 Jesper Cornelissen (55)

2-1 Ewoud van Troost (66)



Bijzonderheden: Justin Beemsterboer kreeg een directe rode kaart (79)

Opstelling

Antonie Notte, Sander Overbeeke, Dangelo Martien, Thiemo Moes, Justin van Rossem, Bart Gort, Jesper Cornelissen (Bart van Fraijenhove/60), Ewoud van Troost, Wouter Duvekot, Mirosolav Peric (Sander Oonk/87), Douwe Zeegers