Moerschanscross is prooi voor Vercauteren

Oud-winnaar Tim van de Broeke kwam in Hulst niet tot een goed resultaat. De Vlissinger liep na de eerste ronde weliswaar aan kop maar beleefde vlak na het ingaan van de tweede lus een instorting. Vercauteren nam de leiding over en gaf die niet meer af, Stitan en Pleijte volgden samen op een ruime tien seconden. Gaandeweg de laatste ronde, toen de voorsprong van Vercauteren al nagenoeg onoverbrugbaar was, nam Stitan afstand van Pleijte en liep hij zich naar zilver. Van de Broeke eindigde op de vierde plaats. Vercauteren verbeterde hiermee zijn resultaat uit 2017, toen hij Van de Broeke voor zich moest laten.

Moerschanscross 2019

Uitslag heren 1. Sander Vercauteren België 31'04" 2. Yunis Stitan Zierikzee 31'43" 3. Tim Pleijte Vlissingen 32'02"

Monica Sanderse had vanaf het begin de touwtjes in de handen bij de vrouwen. Ze liep gestaag weg bij de concurrentie en kwam geen moment meer in de problemen in de winderige omstandigheden . De Belgische Lisz Verbeeck werd tweede met ruime afstand op nummer drie Angela Buijck. Voor Sanderse is het de eerste keer dat ze de Moerschanscross wint, zij had eerder al een tweede en derde plaats op haar palmares bijgeschreven.

