Herdenkingsmonument Dishoek: It's marvelous!

Het monument is een initiatief van de Dorpsraad Koudekerke. Anton van Haperen:"Er is hier wel een plakkaat maar geen officieel monument. Veel veteranen en nabestaanden keren ieder jaar terug om te herdenken wat er hier is gebeurd en om hun geliefden te eren. Ze verdienen wat ons betreft een monument."

Hoge duinovergang

Het monument staat boven op de duinen. In een lange stoet trokken de veteranen, commando's, nabestaanden en genodigden de hoge duinovergang op. Voor de mensen die slecht ter been zijn reed er een speciaal busje. Voorafgaand was er een speciale kerkdienst op het plein in Dishoek en werd er een minuut stilte gehouden.

Bunker

Ook de 96-jarige Mark Pecker is blij met het monument: "It's marvelous. We kwamen naar Walcheren om te vechten. Ik was achttien jaar destijds. Ik kan me de kogels en de strijd nog goed herinneren." Pecker was destijds eerste die bij de Duitse bunker aankwam.