Uitslagen amateurvoetbal 2 november

Derde Divisie A

GOES komt later op de dag in actie, de uitslagen van de concurrentie betekenen dat er mogelijkheden liggen voor de ploeg van interimtrainer Ron Amperse. VVOG en DOVO verliezen, ook ONS Sneek krijgt een tik te verwerken.

Stand Derde Divisie A

Bij winst op SteDoCo kan GOES drie plaatsen stijgen.

1e klasse C

Kloetinge is nog steeds ongeslagen in de 1e klasse. Op bezoek bij WNC was de ploeg van Marcel Lourens met 1-3 te sterk. Daan Esser, Jeremy Hubregtse en Jeroen de Jonge maken vanmiddag het verschil namens de Bevelanders. Terneuzense Boys wint voor het eerst in een maand tijd weer een wedstrijd. In eigen huis werd Papendrecht met 2-1 verslagen. Nadat Justin Beemsterboer de bezoekers op voorsprong had gebracht, waren Jesper Cornelissen en Ewoud van Troost na de pauze trefzeker. Daardoor stijgt de Zeeuws-Vlaamse ploeg een plek in de ranglijst en staat het voorlopig boven de degradatiezone.

2e klasse E

Walcheren en Axel blijven de zorgenkindjes in deze klasse. 's Heer Arendskerke pakt een punt in Yerseke. Oostkapelle/Domburg verslaat De Meeuwen met ruime cijfers. Maarten Hazelaar en Bas van der Wel scoren beiden tweemaal voor de fusieclub.

3e klasse A

Kapelle is de nieuwe koploper, de ploeg van trainer Olaf Filius won in en tegen Zaamslag. RCS rukt op naar de derde plaats. De verrassing van de dag kwam van VCK dat Luctor Heinkenszand versloeg met 2-1 door twee benutte penalty's van Dig Besuijen.

3e klasse B

Tholense Boys verliest de topper tegen Halsteren en moet de koppositie aan de Brabanders laten. Het krijgt op de tweede plaats gezelschap van Prinsenland en Klundert; die laatste ploeg keerde tegen NOAD'67 een 2-0 achterstand om. Krabbendijke wint ruim op bezoek bij Duiveland, ZSC'62 is met 2-3 te sterk voor Jonge Spartaan.

4e klasse A

Zeelandia Middelburg laat Cadzand compleet kansloos. Door doelpunten van Joost de Kubber (2x), Jerfy Booy (2x), Joost Meijer, Milan Jansen Van Galen en Samet Dogan wordt het maar liefst 7-0 voor de thuisploeg. Ook koploper VC Vlissingen wint deze speelronde. Orlando Schulze, Wilfred Vrede en Thenselo Uranie zijn trefzeker tegen Jong Ambon.

4e klasse B

SPS blijft ongenaakbaar in de 4e klasse en behoudt de 100% score. Apollo'69 wint bij DwO'15, Rillandia neemt afstand van de laatste plekken door een zege op hekkensluiter Wolfaartsdijk.

1e klasse A Vrouwen

De dames van IJzendijke blijven ondanks een remise aan kop van de competitie. Concurrent Ter Leede lijdt namelijk een nederlaag waardoor het verschil zelfs groeit naar een punt.

3e klasse F Vrouwen

MZC'11 en DKS'17 blijven op de bovenste twee posities na hun respectievelijke zeges.

