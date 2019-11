GOES verliest thuis van SteDoCo, Kyle Doesburg matchwinner

Een moment uit de wedstrijd GOES-SteDoCo (foto: René van der Vliet)

In een aantrekkelijke eerste helft had SteDoCo het betere van het spel. Toch kreeg ook GOES een aantal goede kansen. De thuisploeg loerde op counters via de snelheid van Steve Schalkwijk, maar werd vooral via Mart de Kroo gevaarlijk. Hij kreeg drie kansen om de score te openden. Nadat de vleugelaanvaller die had laten liggen kreeg SteDoCo via Benjamin van Wanrooij dé kans om de 0-1 te scoren. De middenvelder mocht voor open doel aanleggen, maar miste de bal.

Doesburg

In de tweede helft werd de druk van SteDoCo op het doel van GOES opgevoerd. Eerste belandde een schot van Bryan Jongeneel op de paal, maar na een klein uur spelen was het wel raak. Uitgerekend Kyle Doesburg, oud-speler van GOES, scoorde met een intikker van dichtbij. Het bleek de enige treffer van de wedstrijd. In het laatste halfuur kreeg GOES via spits Steve Schalkwijk en invaller Remon de Vlieger nog kansen op de 1-1, maar Schalkwijk stuitte op keeper Mark Smith en het schot van De Vlieger zeilde hoog over.

Door de nederlaag zakt GOES één plaats op de ranglijst in de Derde Divisie. GOES staat nu zestiende en heeft alleen ONS Sneek nog onder zich.

Scoreverloop

0-1 Kyle Doesburg (56)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Ralph de Kok (Miquel Crucq/79), Sherief Tawfik, Jesse Bank, Jop Dekker, Jarreau Manuhuwa (Remon de Vlieger/59), Ruben Hollemans, Tim de Winter, Steve Schalkwijk, Daniel Wissel, Mart de Kroo (Sylvio Hage/70)

Later vanavond kun je beelden bekijken van GOES-SteDoCo op deze site.