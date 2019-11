Sloop of Hoop; docu over wederopbouw na de oorlog

Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

De 41 minuten lange docu van Rebecca van Wittene is zondag te zien om 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur op Omroep Zeeland. Komt er antwoord op de vraag of we de gebouwen moeten koesteren, of slopen?

Nergens in Nederland werd zo snel herbouwd als in West-Zeeuws-Vlaanderen. Ieder dorp of elke stad had een andere visie, want in Sluis moesten de kapotte gebouwen passen in het vooroorlogse stadsbeeld. Oostburg kreeg een moderner karakter en in Breskens was de functionaliteit van de haven belangrijk bij de wederopbouw.

Breskens (foto: Omroep Zeeland)

We zijn 75 jaar later en veel gebouwen zijn over hun houdbaarheidsdatum heen. Panden van tijdens de wederopbouw zijn soms van slechte kwaliteit, of voldoen niet meer aan de huidige eisen. Kerken raken in onbruik, winkels staan leeg, scholen sluiten en woonhuizen verkommeren. Wat willen we bewaren en wat mag weg?

'Sloop of Hoop' is mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland, de Gemeente Sluis en Omroep Zeeland.