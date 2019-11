Oppositie Middelburg: Stel besluit Trekdijk uit

De Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland, waar een bedrijventerrein is gepland (foto: Omroep Zeeland)

In een brief schrijft de voltallige oppositie dat 'het college ons voorstelt nu een keuze te maken over de invulling van het gebied, terwijl wij meer informatie nodig hebben om een zorgvuldig besluit te nemen waarbij we recht kunnen doen aan het participatie-traject'. De fracties willen vooral meer inzicht in en onderzoek naar de financiële onderbouwing. Maandag staat er een voorstel van het college op de agenda van de commissie ruimte.

Behoefte bedrijventerreinen

De fracties wijzen er in de brief op dat er binnenkort vanuit de provincie een rapport komt over de regionale behoefte aan bedrijventerreinen. 'Wij stellen dan nu ook voor om dit raadsvoorstel pas te behandelen nadat verder onderzoek is gedaan en vertrouwen op jullie steun.'

De brief is ondertekend door Bas van der Reest van D'66, Tony Noom van de ChristenUnie, Jeroen Louws van de PvdA, Petroesjka Sterk van de SP en Marianne Golsteijn van GroenLinks.

