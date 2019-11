DZK behoudt ook tegen De Vennen maximale score

DZK wint ook het vijfde duel van dit seizoen (foto: Omroep Zeeland)

DZK schoot tegen De Vennen uit de startblokken, want al in het eerste van in totaal vier kwarten van zeven minuten zuivere speeltijd sloeg de thuisploeg een gat met de bezoekers (4-0). Aan het begin van het tweede kwart door de derde goal van aanvoerder Bas van Houwelingen ook nog 5-0, maar daarna kwam De Vennen beter in de wedstrijd. Na een 6-2 stand bij rust wist de Brabantse formatie in het begin van de tweede helft zelfs terug te komen tot 6-5.

Sterke eindsprint

Daarna nam DZK het heft weer in handen. Met zijn vijfde en zesde treffer van de wedstrijd zorgde Van Houwelingen ervoor dat de stand aan het eind van het derde kwart 8-5 was en in de laatste zeven minuten van de wedstrijd trapte DZK het gaspedaal pas echt in. Voor de derde keer dit seizoen wist de ploeg vijftien treffers te maken. Ook De Vennen scoorde nog twee keer, waardoor de eindstand 15-7 werd.

Ondanks dat DZK nu vijftien punten uit vijf wedstrijden heeft en dus de maximale score, staat de ploeg slechts vierde op de ranglijst. De concurrenten De Linge/PCG (19 uit 7), DZT'62 (18 uit 7) en JAWS Amsterdam (16 uit 6) hebben meer punten, maar speelden ook al meer wedstrijden.