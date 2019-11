Onderwijsbonden komen terug op besluit: toch staking woensdag

Schoolklaslokaal (foto: OZ)

Voorzitter Liesbeth Verheggen ondertekende vrijdag een afspraak met minister Arie Slob (Onderwijs), waarin extra geld (460 miljoen euro) voor onderwijs werd toegezegd. Nu zegt ze dat ze dat te snel heeft gedaan. Ze had dit akkoord eerst aan het hoofdbestuur moeten voorleggen en een ledenraadpleging moeten houden. Ze stapt daarom nu op.

Waarnemend voorzitter Jan de Vries van CNV Onderwijs noemt het afblazen van de onderwijsstaking 'een inschattingsfout' en daarom trekt ook zijn bond de beslissing in van vrijdag om van een staking af te zien. "Die extra 460 miljoen euro is geen structureel geld. Veel onderwijspersoneel wil toch laten blijken dat het niet voldoende is en dat er structureel geld bij moet. Dat begrijpen wij heel goed", aldus De Vries.

Leraren in Actie en PO in actie, die ook opkomen voor de belangen van onderwijzers, lieten vrijdag al weten toch te willen staken. Zeeuwse onderwijzers waren van plan om massaal mee te doen aan de staking en sommige scholen hadden daarvoor al ludiek acties in petto. Of dat allemaal doorgaat is de vraag.