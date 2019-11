VC Vlissingen speelt voor de vierde keer gelijk

Kevin Hollander (foto: Paul ten Hacken)

In een open eerste helft waren er kansen voor beide ploegen, maar doelpunten leverde dat in Rotterdam nog niet op. In de tweede helft was het wel snel raak. Binnen de minuut opende Etienne Mallie de score door een voorzet van Josimar Pattinama af te ronden. Een kwartier later was het aan de andere kant raak. Doelman Karim Ben Sellam had geen antwoord op een boogbal van afstand van de voet van Xavier Akinrinbola, die voor de gelijkmaker zorgde. VC Vlissingen ging in het laatste halfuur nog op jacht naar de winnende treffer, maar die viel niet meer.

Vierde gelijkspel

Daardoor speelt Vlissingen alweer voor de vierde keer dit seizoen gelijk. De club blijft daardoor de nummer zes in de 1e klasse B. Het gat met koploper DHC, dat verloor, is acht punten.

Scoreverloop

0-1 Etienne Mallie (46)

1-1 Xavier Akinrinbola (61)

Opstelling

Karim Ben Sellam, Jiri van den Hemel, Josimar Pattinama, Milton Roemeratoe, Renzo Roemeratoe, Said Bouzambou (Menancio Weeda/56), Quincy Gooding, Etienne Mallie, Mourad Azzanagui, Geraldi Geerman (Gino Zupelli/74), Thomas de Rijke (Joran Maliepaard/82)