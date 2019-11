Veel brom- en snorfietsdiefstallen: 'Ze weten niet wat ze een ander aandoen'

"Ik hoorde van de politie dat het de laatste tijd veel gebeurt. Vooral de Peugeot Viva City is erg gewild omdat die makkelijk te stelen is. Kap eraf trappen, een draadje doorknippen, stuurslot slopen en je kunt er mee rijden", aldus Kloek. Hij had zelf ook een Viva City voor de deur staan en was gewoon thuis toen die werd weggehaald. "Wij waren aan het karaoken. De hond blafte wel, maar dat doet hij wel vaker. Later belde de buurvrouw aan. Die had gezien dat twee jonge jongens met een capuchon de scooter weghaalden."

Afhankelijk van de scooter

Erg vervelend voor Kloek, want hij is afhankelijk van het voertuig. "Ik ben slecht ter been en kan niet fietsen. Heb twee keer een herseninfarct gehad en sindsdien loop ik niet meer zo makkelijk. Ik heb hem gewoon nodig en dan is zoiets extra balen."

Kloek kocht daarom snel een nieuwe en zette daar twee nieuwe sloten op. Toch gebeurde bijna weer hetzelfde: "We werden wakker in het weekend en ik zag de brommer op de stoep staan en niet in de voortuin. Het splinternieuwe dure slot was verdwenen en het goedkope slotje zat in het voorwiel gewikkeld. Het slot zat een beetje weggemoffeld en daardoor konden ze er niet mee weg. Ik denk dat dat de redding is geweest."

Nu maar in de achtertuin

Nu heeft Kloek zijn voertuigen in de achtertuin staan. Het zijn er inmiddels twee omdat de politie zijn eerste scooter terugvond. "Op Industrieterrein Arnestein lag hij in de bossen. Ze zijn er mee gaan joyrijden en vervolgens hebben ze hem in de bossen gedumpt. Ik heb hem dus teruggekregen met veel schade, maar ik kan er in ieder geval mee rijden."

Diefstallen brom- en snorfietsen in de gemeenten Middelburg en Vlissingen

augustus 2019 september 2019 oktober 2019 11 gestolen, 1 poging 19 gestolen, 4 pogingen 21 gestolen, 4 pogingen

Volgens de politie is er vooral in Middelburg en Vlissingen sinds augustus sprake van een toename in het aantal scooter- en bromfietsdiefstallen. "Het beeld dat we hebben is dat de scooters willekeurig worden gestolen en voornamelijk gebruikt worden om kapot te rijden voor eigen vermaak. Veel scooters worden daarna weer aangetroffen, al dan niet kapot of uitgebrand", aldus een politiewoordvoerder. Inmiddels is wel een aantal aanhoudingen verricht.