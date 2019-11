Zeeland Wordt Wakker: Scooterdiefstal, schip vast en herdenkingen

Deze scooter was gestolen maar werd teruggevonden (foto: Omroep Zeeland)

Scooterdiefstal

Je bent gewoon thuis terwijl iemand in de voortuin je scooter probeert te stelen. Het overkwam Chris Kloek uit Middelburg twee keer in korte tijd. En hij is niet de enige. De afgelopen drie maanden zijn er in de gemeentes Middelburg en Vlissingen 51 brom- en snorfietsen gestolen en werd negen keer een poging gedaan. Dat blijkt uit cijfers van de politie Zeeland-West-Brabant.

Schip vastgelopen op de Oosterschelde (foto: HV Zeeland)

Schip vast

Een Duits schip is zondagochtend vastgelopen op de Oosterschelde tussen Stavenisse en Ouwerkerk. Het 180 meter lange vaartuig, een zogenoemd koppelverband, was onderweg vanuit Duitsland richting Antwerpen. Zondagmiddag is het schip vlot getrokken.

De Canadese Bevrijdingsmars wordt door dit soort markeringen aangegeven in West-Zeeuws-Vlaanderen. (foto: Omroep Zeeland)

Herdenkingen

In Zeeland werd dit weekend de bevrijding op verschillende plaatsen herdacht. In West-Zeeuws-Vlaanderen liepen bijna veertienhonderd Zeeuwen van dorp naar dorp de route die de Canadese bevrijders in 1944 aflegden. In de duinen bij Zoutelande werd een monument onthuld voor de Engelse piloot William Reginald James die daar 75 jaar geleden werd neergeschoten toen hij terugkeerde van een speciale missie in november 1944.

Kevin Hollander (foto: Paul ten Hacken)

Vlissingen speelt weer gelijk

VC Vlissingen heeft aan de uitwedstrijd tegen Spartaan'20 één punt overgehouden. In Rotterdam eindigde het duel in 1-1. Etiënne Mallie bracht zijn ploeg vlak na rust op voorsprong, maar de thuisploeg kwam na een uur spelen op gelijke hoogte. Een winnend doelpunt zat er daarna niet meer in voor de Vlissingers.

Kerk van Kwadendamme boven herfstkleuren (foto: Kristian de Winter)

Weer

Een bewolkte dag met maar een paar opklaringen, maar ook een paar buien. De maximumtemperatuur ligt rond 13 graden.