'Alleen geld is niet de oplossing'

Klaslokaal (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Dat er wat moet gebeuren, is duidelijk volgens Maljaars. Vrijdag werd bekend dat het Rijk 460 miljoen euro uittrekt om problemen in het onderwijs op te lossen. "Alleen al het feit dat ze het een noodpakket noemen, zegt wel iets", aldus Maljaars. Maar staken, dat gaat de basisschooldirecteur te ver: "We vinden het beter om met elkaar te zoeken naar een oplossing." Bij eerder stakingen bleef zijn school ook al bewust open.

Geld slechts deel van de oplossing

Het extra geld dat het kabinet nu uittrekt is nodig, maar het is volgens Maljaars maar een deel van de oplossing. Volgens Maljaars moeten de problemen eerder aangepakt worden. Door het vak van onderwijzer populairder te maken op middelbare scholen of door te zorgen voor meer aanmeldingen bij de Pabo. Want geld om extra leraren aan te trekken is welkom, maar Maljaars zou niet weten waar hij die extra mensen vandaan moet halen.

Personeel in het onderwijs legt woensdag het werk neer voor structureel meer geld in het onderwijs. Nadat het kabinet vrijdag bekend maakte dat er bijna een half miljard euro extra uitgetrokken werd voor het onderwijs, leek de staking van de baan. Maar onderwijsbonden Aob en CNV Onderwijs en actiegroepen Leraren in Actie en PO in actie hebben besloten om toch het werk neer te leggen.