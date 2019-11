De dagen worden donkerder, de inbrekers komen uit hun zomerslaap

Inbraak (archief) (foto: informedmag.com)

Uit de InbraakBarometer van Interpolis blijkt dat in Zeeland worden de komende maanden ruim twee keer zoveel inbraken gepleegd als in de maanden voordat de wintertijd in gaat, een stijging van 110 procent. Drenthe en Limburg zien bijna een verdubbeling van het aantal woninginbraken (beide 98 procent stijging). In Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland is de stijging het kleinst. Inwoners van Vlissingen, Goes en Middelburg maken de komende dagen de grootste kans om slachtoffer te worden van een woninginbraak.

Wijken met het hoogste inbraakrisico de komende dagen

1 4382 Vlissingen 2 4461 Goes 3 4337 Middelburg 4 4381 Vlissingen 5 4501 Oostburg 6 4571 Axel 7 4301 Zierikzee 8 4335 Middelburg 9 4587 Kloosterzande 10 4532 Terneuzen

Volgens de verzekeraar is er elk jaar een stijging te zien in woninginbraken met een piek rond de feestdagen. Tijdens de jaarwisseling verdriedubbelt het aantal inbraken zelfs. Volgens de verzekeraar kunnen mensen hier eenvoudig maatregelen tegen nemen door bijvoorbeeld goede sloten of een automatisch lichtsysteem te installeren.