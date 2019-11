Shirin van Anrooij en Tim van Dijke in selectie EK Veldrijden

Shirin van Anrooij werd eerder dit jaar in Alkmaar al Europees kampioen tijdrijden bij de junioren (foto: Orange Pictures)

Selectie Van Anrooij

Van Anrooij is geselecteerd in de categorie Junior Vrouwen en met haar heeft het Nederlands team een sterke troef in handen. Bondscoach De Knegt noemt haar een titelkandidaat.

Het multitalent verkeert al maanden in bloedvorm. Zo pakte ze op de wereldkampioenschappen wielrennen in Yorkshire nog zilver in de tijdrit. Eerder werd ze in Alkmaar Europees kampioen tijdrijden bij de junioren. Ook bij de Superprestige - belangrijke wedstrijden in het veldrijden - gooit ze de laatste tijd hoge ogen.

In februari, tijdens haar debuut op het WK veldrijden in Denemarken, werd ze bij de beloften nog zestiende.

Tim van Dijke bij zijn debuut op het WK veldrijden (foto: Cassandra Donne)

Selectie Van Dijke

Tim van Dijke behoort tot de vijfkoppige selectie in de categorie tot 23 jaar. Tijdens zijn debuut op het wereldkampioenschap veldrijden reed de veldrijder bij de beloften nog naar de zeventiende plaats in het Deense Bogense.

Bij de elite-mannen is wereldkampioen Mathieu van der Poel de grote favoriet. Bij de elite-vrouwen is dat Europees kampioen Annemarie Worst.