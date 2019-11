OM: Man die vriendin om het leven bracht niet vervroegd vrijlaten

Ex brengt vriendin om met 22 messteken in woning in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

In 2012 werd de man tot twaalf jaar cel veroordeeld omdat hij zijn vriendin doodstak met 22 messteken. Hun toen zes jaar oude zoontje zag alles gebeuren. De rechtbank omschreef de moord als 'gruwelijk'en 'weerzinwekkend'. De man werd veroordeeld zonder tbs omdat hij volgens de rechtbank volledig toerekeningsvatbaar was tijdens zijn daad.

In februari dit jaar mocht hij met een enkelband op proefverlof en trad hij met zijn nieuwe vriendin in het huwelijk. Drie dagen na de bruiloft belde zijn kersverse bruid de politie. Ze zou zijn mishandeld door haar echtgenoot en het huis was kort en klein geslagen. Haar aangifte trok ze na enkele dagen in. Haar man zat weer vast. De rechtszaak over dit voorval is over twee weken.

Verzoek tot gratie werd niet gehonoreerd

Omdat de man ernstig ziek is en ontkent dat hij zijn nieuwe partner heeft mishandeld, wil hij vervroegd vrijkomen. Hij zegt zich keurig te hebben gedragen de afgelopen jaren en daarom recht te hebben op vervroegde vrijlating. Eind 2018 diende hij al een verzoek tot gratie in vanwege zijn ziekte maar dat verzoek werd niet gehonoreerd.

Het is gebruikelijk dat een veroordeelde die zich netjes gedraagt in de gevangenis, in aanmerking komt voor strafvermindering. Doorgaans is dat als twee derde van de straf is erop zit. In augustus had de man acht van de twaalf jaar uitgezeten.

Het Openbaar Ministerie wil dat hij in de cel blijft en de volledige straf van twaalf jaar uitzit en niet voorwaardelijk vrij komt, maar op zijn vroegst over een jaar. De officier van justitie heeft ernstige bezwaren tegen de vrijlating aangezien de man tijdens het proefverlof ernstig in de fout is gegaan. "De politie trof net zo'n ravage aan als in 2011, alleen leeft deze vrouw gelukkig nog."

