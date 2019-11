Gokverslaafde voor de rechter; ze lichtte haar omgeving voor tienduizenden euro's op

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

Het meeste geld kwam van haar vriend die ze via een advertentie in de supermarkt leerde kennen. Hij vroeg daarin om hulp in de huishouding. De twee werden verliefd en ze trok bij hem in. "Hij wist over mijn schulden. Ik had hem alleen niet verteld over mijn gokverslaving. Dat was fout", vertelde de vrouw in tranen aan de Middelburgse rechtbank. In de drie jaar dat ze samenwoonden leende hij haar geld en haalde ze geld van zijn rekening. Het zou gaan om een bedrag van 30.000 euro.

Ook via haar werk wist ze aan geld te komen om haar gokverslaving mee te bekostigen. Als verzorgende bij mensen thuis betaalde ze de pgb-voorschotten die ze kreeg van haar cliënten achteraf niet terug. Een ander slachtoffer raakte 4000 euro aan de vrouw kwijt doordat haar pinpas werd misbruikt.

Het is stom wat ik gedaan heb

De vrouw is in de veronderstelling dat ze altijd eerlijk is geweest over haar geleende bedragen. "Ik heb altijd gezegd dat het via de bank overgemaakt moest worden, dan stond het zwart op wit." Maar dat ze heeft gelogen, dat ontkende ze niet. "Het is stom wat ik gedaan heb en ik schaam me er heel erg voor."

In 2007 is de vrouw eerder veroordeeld voor een soortgelijke kwestie. Hulp heeft ze in de tussentijd niet gekregen en ze viel terug in haar oude gewoontes. "Het is eigenlijk een opluchting dat dit nu gebeurd. Nu ligt alles op tafel." De vrouw zit sinds mei vast en wil graag hulp om van haar verslaving af te komen.

Ongelukkige vrouw

Het Openbaar Ministerie eist vijftien maanden cel waarvan 6 voorwaardelijk en terugbetaling van het 'geleende' geld. "Ik zie een ongelukkige vrouw in een moeilijke situatie." Haar advocaat vroeg om onmiddellijke vrijlating zodat de vrouw via Stichting Door weer op het juiste pad kan komen.

Op 18 november doet de rechtbank uitspraak.