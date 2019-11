Veenstra: 'Ik heb de afgelopen maanden meer geleerd dan ooit tevoren'

Na een succesvolle periode bij GOES (bekerwinst en promotie naar de Derde Divisie) is Veenstra nu voor het eerst buiten Zeeland werkzaam. ASWH promoveerde onverwachts naar de Tweede Divisie. Veenstra zegt dat hij de afgelopen periode veel geleerd heeft op het hoogste amateurniveau. "Bij ASWH heb ik 27 selectiespelers en die vinden allemaal dat ze moeten spelen. Dat was bij GOES wel anders. Nu moet ik aan spelers vertellen waarom ze niet spelen. En daar komt bij dat we niet veel wedstrijden winnen. Dan vragen spelers zich eerder af waarom ik ze geen kans geef", merkt Veenstra.

Lieven Gevaert (foto: Omroep Zeeland)

Lieven Gevaert stapte op het laatste moment in bij Hoek nadat toenmalig trainer Hugo Vandenheede opstapte. Gevaert vertelt aan presentator Jan-Jaap Corré dat het seizoen pas geslaagd is als Hoek promoveert naar de Tweede Divisie. "Dat is wel één van de opdrachten die ik mee heb gekregen. Maar er was meer werk te doen bij Hoek. Ik denk zeker dat het mogelijk is om te promoveren."

Veel goals

Onder Gevaert is Hoek tot nu toe de meest productieve ploeg in de Derde Divisie. De club scoorde al dertig keer in tien wedstrijden. "Dat heeft ook wel met onze manier van spelen te maken denk ik. We spelen attractief voetbal", vindt Gevaert. De komende maand staat in het teken van ontmoetingen met de andere topploegen in de Derde Divisie. Hoek treft achtereenvolgens Harkemase Boys, Sparta Nijkerk en DVS'33. "Dat zijn zes puntenwedstrijden, maar daarna komen ook nog heel veel wedstrijden. Onze competitie loopt tot eind mei."

Zaalvoetbal Said Bouzambou (foto: Omroep Zeeland)

Said Bouzambou (29) uit Oost-Souburg werd vorige maand met Oranje uitgeschakeld voor deelname aan het wereldkampioenschap zaalvoetbal in 2020. Oranje speelde in een driekamp in Roemenië met 1-1 gelijk tegen het gastland; verloor met 0-5 van Kazachstan en speelde met 4-4 gelijk tegen Albanië.

"Ontzettend zonde, want tegen Albanië hadden we dik moeten winnen", aldus Bouzambou, die in 2014 zijn debuut maakte voor Oranje. Sinds die tijd speelde hij 47 interlands (veertien goals). Na de uitschakeling voor het WK moet Nederland zich richten op deelname aan het EK in 2022. Dat EK wordt in ons land gespeeld. "Ik ben dan 32, dus ik hoop zeker dat ik dat toernooi nog mee kan maken. Daarnaast droom ik nog altijd van een transfer naar een internationale topcompetitie", zegt Bouzambou.

In de rubriek 'één-tweetje' stelt verslaggever Yorben Weststrate dit keer vragen aan Deniël van der Waal, speler van rugbyclub Oemoemenoe.

En 'Razende Reporter' Frans van Pagee uit Yerseke heeft een bijzonder moment gefilmd bij de voetbalwedstrijd Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO17 tegen Bevelanders JO17.