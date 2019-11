Arrenslee nieuwste aanwinst Watersnoodmuseum

De arrenslee in de Campveerse Poort (foto: Omroep Zeeland)

Hij voer de slee in zijn bootje naar Veere. De vrouw van Henk weet het nog precies: het was een tonnenlegger, de Veere 8. De boot was van Barend van Beveren. Eenmaal in Veere aangekomen werd de slee in de receptie op de eerste etage van hotel Campveerse Toren gezet, gewoon, voor de sier. Dochter Hendrina schonk de arrenslee vandaag na 66 jaar aan het watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Niet in het depot

Hendrina twijfelt al heel lang over het lot van de arrenslee: ''Ik werd afgelopen anderhalf jaar elke maand gebeld door een mevrouw van het watersnoodmuseum, of ik al beslist had over de donatie. Ook zijn er veel geïnteresseerden die de slee willen kopen. Maar dat zou ik nooit doen. De slee blijft in onze familie. Hij staat ook al zo lang in ons hotel, hij hoort hier gewoon.'' Waarom ze hem dan toch weg doet? ''Hij staat wel veilig in het Watersnoodmuseum. Wij gebruiken hem hier soms om jassen in te gooien en kinderen klimmen er ook wel eens op. De arrenslee wordt toch ouder en het is dan misschien beter om hem ergens veilig tentoon te stellen. Maar ze mogen hem niet in het depot bewaren hoor, dan neem ik hem weer terug. Dat vind ik zonde.''

Thuiskomen

Volgens Corry Slager, vrijwilligster van het Watersnoodmuseum, is het prachtig dat de arrenslee in het museum komt te staan. ''De arrenslee is hier gevonden en komt nu weer terug. Het is net alsof de slee thuis komt.'' De arrenslee komt eerst in caisson 1 te staan als blikvanger. Maar het is niet de bedoeling dat mensen er op gaan klimmen of zitten. ''De slee is kwetsbaar en oud. In het museum komt hij veilig te staan zodat hij rustig zijn laatste levensjaren kan leven'', aldus Hendrina.