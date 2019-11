Lawaaidemonstratie in Middelburg, 'Industrie op de Trekdijk? Over mijn lijk!'

Ze voelen zich niet gehoord in de plannen rondom de Trekdijk, dus zorgen aan het begin van de avond dat de gemeenteraad letterlijk niet om ze heen kan. Met veel lawaai.

"We zijn boos." Ron Thiry van de Werkgroep Trekdijk verwoordt het kalm. "Of ja, zij zijn boos." Hij wijst naar de demonstranten. "De demonstratie is een initiatief van de inwoners." Waarom? "We hebben een jaar keihard gewerkt om te komen tot een alternatief plan, maar dat wordt nu - zonder dat er naar gekeken is en met oneigenlijke en onjuiste argumenten - zomaar afgeserveerd, waardoor we uiteindelijk toch weer op een plan voor een bedrijventerrein uitkomen."

Hoe zat het ook alweer? Op het stuk grond langs de Trekdijk, aan de rand van Nieuw- en Sint Joosland, langs de A58 moet een bedrijventerrein komen, bestemd voor bedrijven met van milieucategorie 4.1. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook vleesafvalverwerkingsbedrijven, leerfabrieken en de tabaksverwerkingsindustrie. Iets wat de inwoners van de Mortiere in Middelburg en Nieuw- en Sint Joosland absoluut niet willen. Ook het alternatieve plan dat de gemeente half oktober presenteerde - een kleiner bedrijventerrein met een groenstrook er rond - valt niet in goede aarde. Thiry: "Dat daar groen rond zou komen stond van te voren al vast. Dat is helemaal geen nieuws."

De avond is niet willekeurig uitgekozen. De commissie Ruimte van de gemeenteraad buigt zich vanavond over het dossier Trekdijk. Het is de bedoeling dat de Middelburgse raad op 14 november een definitief besluit neemt over de plannen voor de Trekdijk.

'Industrie op de Trekdijk, geen denken aan'

"Ik verwacht niet zo heel veel van vanavond", Leo Kodde uit Nieuw- en Sint Joosland schudt zijn hoofd. "Ik vertrouw de politiek niet meer." In zijn handen houdt hij een bord met daarop de tekst 'LPM: doe wat je belooft!' "De LPM heeft beloofd dat die voor Nieuwland opkomt, tegen industrie op de Trekdijk en het lijkt erop dat die nu z'n keutel intrekt. Als ze een goede partij zijn, doen ze wat ze beloven, maar ik betwijfel het."

Wat wil de werkgroep dan wel? Thiry: "Een kleiner bedrijventerrein van 6,5 hectare met maximaal milieucategorie 3.1. Dus geen industrie, maar kleinere terreinen en schonere bedrijven. Daarnaast een combinatie met tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten of een verpleeghuis, de voetbalterreinen verplaatsen zodat er aangrenzend aan het dorp woningbouw kan plaatsvinden. Dat is een boost voor het dorp en levert ook geld op. En daarnaast ook nog een zonnepark."

Zijn dorpsgenoot Sjaan de Rijke zit nog wel vol strijdlust: "Industrie op de Trekdijk, geen denken aan." Op de vraag waarom ze hier voor de tweede keer staat te demonstreren antwoordt ze met een wedervraag. "Waarom is het nog steeds niet geregeld?! We weten nog steeds niet hoe en wat."

De demonstranten stonden met verschillende protestborden. (foto: Omroep Zeeland)

Ze zucht. "Ik hoop dat ze hun verstand gaan gebruiken en dat de industrie niet doorgaat. Er zijn zoveel mooie plannen door de werkgroep bedacht, ik vind het eeuwig zonde als dat weg moet voor een hoop vuil."

