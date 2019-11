Nog meer eieren gegooid. Wat is er aan de hand in Yerseke?

Van vrijdag op zaterdagnacht was het raak bij Cor Meijer. "Ik heb zelf niets gehoord maar mijn vrouw wel. Ze dacht dat iemand een deur hard dicht sloeg." Op zaterdagochtend ontdekte de vrouw van Cor dat er eieren tegen de deur en gevel van het huis zaten. "Ik ben eerst boodschappen gaan doen. Ik dacht dat maak ik straks wel schoon." Maar dat bleek een stuk lastiger dan gedacht. Volgens Cor Meijer moest de deur de hele ochtend open staan om de lucht uit de hal te krijgen.

Vluchtelingen

De reden voor het eieren gooien is giswerk volgens Meijer. Al vermoedt hij dat er een link is met raadslid Andries Jumelet. Die kreeg afgelopen zaterdagavond naast eieren ook vuurwerk tegen het huis aan. En dat was bij hem niet de eerste keer. Drie jaar geleden was dat bij Jumelet ook al het geval. Toen met een dreigbrief. Het kwam toen doordat de vrouw van Andries Jumelet een handtekeningenactie was gestart om vluchtelingen op te vangen in het plaatselijke verzorgingstehuis.

Bewakingscamera

Nu weet ook Jumelet niet goed wat de aanleiding is. "Ik zou het echt niet weten. Recent zijn er geen zaken over vluchtelingenwerk aan de orde geweest." Wel post de vrouw van Jumelet regelmatig berichten op Facebook over vluchtelingen op Lesbos. Mede doordat er nu ook eieren zijn gegooid bij een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk Nederland lijkt daar de link te liggen maar concrete aanknopingspunten zijn er niet. Bij beide huizen is geen briefje achtergelaten. De politie is bij Jumelet langs geweest en is ook op de hoogte van het voorval bij Meijer. Daarnaast heeft Jumelet een bewakingscamera aan zijn huis hangen. Die beelden wil de politie nu gaan bekijken.