Raad Middelburg ziet weinig heil in verwerkingsbedrijven op Trekdijk

Inwoners Nieuw- en Sint Joosland wonen de commissievergadering bij in de raadzaal van de gemeente Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens een commissievergadering kregen partijen vanavond geen duidelijk antwoord op de vraag of en welke bedrijven uit die hoge categorie zich zouden willen vestiging aan de Trekdijk.

Geen antwoord

Rond de dertig Nieuwlanders woonden vanavond na hun demonstratie bij het stadskantoor in Middelburg de commissievergadering bij en zagen hoe wethouder Doorn geen antwoord had op de vragen omtrent categorie 4.1. Volgens haar zou het verlagen van de milieucategorie weinig gevolgen hebben. "In principe heeft dat geen financiële consequenties maar je beperkt je in uitgifte omdat er minder bedrijven dan geïnteresseerd zouden zijn." Welke bedrijven dat dan zouden zijn is niet duidelijk.

Volgens Ron Thiry van de werkgroep Trekdijk is dat in principe winst voor de Nieuwlanders. "Maar als besloten wordt tot een bedrijventerrein voor de lichtere categorie 3.2 of 3.1 dan gaan wij ook daarmee niet akkoord."

Landschap opofferen

Ook de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) ziet niets in een bedrijventerrein. Als één van de insprekers vroegen zij zich af of de gemeente voldoende gezocht heeft naar alternatieven. Verder vindt de ZMF dat een slechte financiële situatie geen reden mag zijn om een landschap op te offeren.

Ook lijken veel partijen wel te voelen voor uitstel van de beslissing over welk plan nu het beste is voor de Trekdijk. Veel partijen willen een aantal zaken eerst nog nader onderzocht hebben voordat ze een beslissing nemen. Op donderdag 14 november zal de gemeenteraad erover stemmen.