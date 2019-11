Wachten op een fietsrevolutie die maar niet komt

Bram Moens weet waar hij over praat. Sinds 1983 verdiept hij zich in de ligfiets. Moens komt erachter dat je je daarop veel efficiënter kan voortbewegen dan op een normale fiets. Het kost veel minder kracht en het comfort is hoger.

Records

De constante hunkering naar verbetering van Moens resulteert in titels en records. Zijn modellen worden lichter en sneller, en daarnaast is er plek voor bijzondere modellen zoals een ligfiets-tandem. Zijn laatste wapenfeiten zijn lichtgewicht wielen met twee spaken en, eigenlijk onverwacht, een superlichte rechtopstaande fiets, de Minimal Bike.

De ligfiets is door de internationale fietsbond in de ban gedaan." Bram Moens, fietsontwerper

Volgens Moens is de sportwereld er de schuld van dat de ligfiets de gewone fiets nog niet heeft verdrongen. Daar wordt met eisen en voorschriften verhinderd dat de ligfiets de standaard wordt. "Terwijl een man van zestig op een ligfiets met gemak een jonkie op een racefiets voorbij kan gaan."

Moens geeft aan dat zowel de ligfiets als de klapschaats rond 1900 zijn uitgevonden, maar dat alleen de klapschaats omarmd is door het publiek: "Omdat de schaatsbond uiteindelijk die innovatie accepteerde. De internationale wielerunie deed de ligfiets in 1930 definitief in de ban."

Elektrische fiets slecht voor jongeren

Moens zet ook vraagtekens bij de elektrische fiets, als het om jongeren gaat: "We maken een zwaardere fiets met een motor die aangedreven wordt door een milieubelastende accu waarbij iemand veertig procent minder inspanning hoeft te doen om tot 25 kilometer per uur te komen. Voor een gezonde levensstijl moet een jongere de rest van de inspanning ergens anders halen. Maar dezelfde snelheid kan met gemak op een ligfiets gehaald worden terwijl iemand dan wel de gewenste lichaamsbeweging krijgt."

Ligfietsmodellen (foto: omroep zeeland)

De ligfietsontwikkelaar blijft niet vast zitten in zijn eigen gelijk. Zoals gezegd produceerde hij al een rechtopstaande fiets van een paar kilo. Ook heeft hij op verzoek een roeifiets met een lichtgewicht motor uitgerust voor iemand die in de bergen ondersteuning wil.

De keuze is aan de mensen zelf

Moens verwacht ook niet dat hij een eventuele 'ligfietsrevolutie' nog mee zal maken. En het doet er voor hem ook verder niet toe: "Ik wil me daar verder niet mee bezig houden. De techniek is aanwezig en wanneer we daar objectieve informatie over geven, zonder restricties van sportbonden, dan kunnen mensen zelf kiezen wat het best voor hen is."