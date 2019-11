Eerste verdachten overval Hrieps voor de rechter

Er is een ruim een half jaar verstreken sinds de overval. Die gebeurde op 12 mei. De 25ste editie van muziekfestival Hrieps is net klaar. De opbrengst van de dag wordt naar het ouderlijk huis van organisator Hugo Kramer in Grijpskerke gebracht. Rond kwart over 3 's nachts dringen drie gemaskerde mannen het huis binnen en ze gaan er even later met de dagopbrengst van door. De organisatie schat dat het om een half miljoen euro gaat.

Het hele dorp leeft mee

Het is lang het gesprek van de dag geweest in Grijpskerke waar veel mensen elkaar kennen. Een vrouw die van de Betuwe verhuisd is naar Grijpskerke reageert: "Het was een grote verrassing. We komen uit de Betuwe en daar was het meer gewoon tussen aanhalingstekens dan hier in Grijpskerke." Een andere vrouw gaat de rechtszaak volgen: "Het was en is een zaak die erg op het dorp leeft."

Er zijn inmiddels tien verdachten in deze zaak waarvan er acht zijn aangehouden. Twee andere mannen uit 's-Heer Arendskerke zijn zaterdag aangewezen als verdachten. Zij zitten niet vast en worden later verhoord. Vier mannen die eerder werden aangehouden zitten nog in de cel voor hun betrokkenheid. Twee vrouwen die eerder werden opgepakt, mogen hun proces in vrijheid afwachten.

De twee verdachten die afgelopen zomer op de vliegvelden van Den Haag en Brussel zijn aangehouden, komen vandaag voor het eerst proforma voor de rechtbank.

