Zorginstelling Cleijenborch in Colijnsplaat onder verscherpt toezicht

Cleijenborch in Colijnsplaat staat onder toezicht (foto: Omroep Zeeland)

De maatregel is ingegaan op 28 oktober en duurt zes maanden.

Tekortkomingen

De inspectie ziet bij Cleijenborch belangrijke tekortkomingen: De zorg die de cliënten krijgen is niet altijd goed afgestemd op de complexe zorg. De inspectie verwacht ook meer kennis van de zorgverleners. Die moeten scholing krijgen over de inzet van beperkende maatregelen van de cliënten beperken. Zorgverleners en de behandelaars moeten beter samenwerken. Verder wil de inspectie dat het management beter in kaart brengt wat de zwakke plekken zijn in de organisatie en hoe zij dit gaat verbeteren.

Bezoek

De inspectie constateerde de tekortkomingen bij een bezoek in juli 2018. Bij het vervolgbezoek bleek dat de kwaliteit van zorg niet is verbeterd. De kwaliteit is zelfs iets achteruit gegaan. Volgens de inspectie is het 'belangrijk dat Cleijenborch de tekortkomingen wegneemt'. Het bestuur en de raad van toezicht zijn zich bewust van de situatie, maar de inspectie vindt het wel belangrijk om een vinger aan de pols te houden.

Binnen zes maanden

Cleijenborch moet binnen zes maanden voldoen aan de normen en de tekortkomingen herstellen. Gedurende de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Cleijenborch zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken. Voor het einde van de periode beoordeelt de inspectie of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven.