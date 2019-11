Rotonde moet verkeersproblemen bij Oost-Souburg oplossen

De problemen bij de afslag van de A58 en de Ritthemsestraat worden opgelost. Er komt een nieuwe rotonde. (foto: Google Maps)

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is gebleken dat de aansluiting van de A58 op de Ritthemsestraat niet veilig genoeg is. Het plan is nu om een 'vijfpoots' rotonde aan te leggen. Deze rotonde is vanuit vijf richtingen te benaderen en moet zorgen voor een vlotte doorstroming van het verkeer. Ook moet er een oversteek komen die veiliger is voor (brom)fietsers.

Bijeenkomst

De bedoeling is dat de werkzaamheden volgend najaar starten. Komende donderdag is er van 16.00 tot 21.00 uur voor belangstellenden een inloopbijeenkomst op het steunpunt in de Ritthemsestraat 135.