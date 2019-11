Strijd tussen Zeeuwse radiotalenten van start

De drie deelnemers aan de radiocontest: Amber, Lisa en Thomas (foto: Omroep Zeeland)

De drie deelnemers zijn: Thomas Weemaes uit Hulst, Amber Bontekoe uit Burgh-Haamstede en Lisa Konings uit Zierikzee. De kandidaten hebben zich aangemeld met een filmpje waarin ze zichzelf presenteerden. Uit de inzendingen is een top 3 geselecteerd.

Contest

De wedstrijd is in het programma 'De Muziekmiddag' met Elias den Hollander tussen 13:00 en 16:00 uur. De radiotalenten moeten muziek aankondigen, doen een nieuwsspelletje en ze interviewen een 'mystery guest'.

Schuif in de mengtafel van de radiostudio (foto: OZ)

De jury maakt aan het einde van de middag in het programma 'Zeeland Komt Thuis' bekend wie de winnaar is. De winnaar mag na de contest voor één keer samen met Elias den Hollander 'De Muziekmiddag' presenteren. Bovendien wint hij of zij een waardebon van 1.000 euro.

Volgen van de contest

De radiocontest is natuurlijk te volgen via de ... radio. Maar ook online hoe je niets te missen. Op Instagram is de contest te volgen. Via de Facebook pagina's van De muziekmiddag en Goedemorgen Zeeland zijn de verrichtingen van kandidaten ook te volgen.

De luisteraars mag zijn of haar favoriet kiezen en kunnen meestemmen met dit formulier