'Vlissingen moet stoppen als centrumgemeente'

Tijdens een onlangs gehouden inloopavond brachten Vlissingers naar voren dat er nog veel sprake is van straathandel in drugs, geweldsmisdrijven, illegale kamerverhuur en gevaarlijke verkeerssituaties in de stad. "Dit komt mede doordat Vlissingen als centrumgemeente een behoorlijk aantal probleemmensen in de stad huisvest. Die mensen kunnen we niet wegsturen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat dit aantal wordt verspreid over de provincie", zegt Pim Kraan, fractievoorzitter van de POV.

Maatschappelijke betekenis

Vlissingen kampt met een begrotingstekort. Door de functie als centrumgemeente te beëindigen zou dat kosten besparen, maar dat is volgens Kraan niet de voornaamste reden. "Het is een feit dat we behoorlijk veel geld tekort komen op het sociale vlak, dat geldt voor alle gemeentes. Mij gaat het niet zozeer om de financiële kant, maar juist om de maatschappelijke betekenis. Ik wil een fijne woonomgeving creëren door minder overlast van daklozen en drugsverslaafden die er mede als gevolg van de centrumgemeentefunctie wel zijn", zegt Kraan.

De motie wordt aanstaande donderdag besproken door de Raad.

Lees ook: