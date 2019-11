Sint-Annaland blij over aanpak Havenplein

Inwoners van Sint Annaland buigen zich over de plannen voor het Nieuwe Havenplein. (foto: Omroep Zeeland)

De avond is vooral bedoeld om inwoners te laten zien hoe het nieuwe Havenplein er vanaf volgend jaar uit gaat zien. De meesten kennen de plannen al, in 2015 mochten ze er input voor geven. Een jaar later werd er een nieuw stuk van het Havenplein aangelegd. Volgend jaar is het oude, aangrenzende deel aan de beurt om vernieuwd te worden.

Geschikt voor evenementen én de glasbak krijgt een andere plek

"Alle functies die er nu plaatsvinden - de weekmarkt, de kermis, parkeren - blijven bestaan", licht projectleider Koiker toe. "De terrassen van de horeca-ondernemers worden groter gemaakt, het verkeer wordt iets verder van de gevels afgehaald en het terrein wordt heel vlak gemaakt zodat het ook voor evenementen gebruikt kan worden."

Hoe het nieuwe Havenplein er uit moet gaan zien. (foto: Omroep Zeeland)

Inwoner Ine van Ommen, die in een aangrenzende straat woont, is blij met de plannen. "Ik denk dat het wel een verbetering gaat worden." Voor haar zijn vooral het nieuwe groen en een andere locatie voor de glasbak dikke pluspunten. "Die glasbak staat nu aan een doorgaande weg, waardoor de straat soms geblokkeerd wordt door mensen die glas weggooien. Erg gevaarlijk. Ik ben blij dat ze daar verandering in gaan brengen."

'Een verrijking voor Sint Annaland'

"Hartstikke mooi. Dat vond ik het in 2015 al, en nu nog steeds." Inwoner André van Ast die een café uitbaat aan het Havenplein is enthousiast. "Ik denk dat het zeker een verrijking is voor Sint Annaland. Voor ons als ondernemers, maar ook voor de bewoners." Ondertussen blijven er mensen komen en gaan. Ze stellen vragen aan de medewerkers van de gemeente of discussiëren onderling over wat dat grijze balkje op de tekening zou kunnen zijn.

Het oude Havenplein (foto: Google Maps)

"Het leeft in het dorp, ik hoor er best veel mensen over", zegt Van Ast. "Men wil graag meedenken over hoe ons dorp er uit ziet, dat vinden wij heel belangrijk." Raymond Leemreijze is daar het perfecte voorbeeld van. "Ik woon aan een heel andere kant van Sint Annaland", vertelt hij, terwijl hij over de impressies staat gebogen. "Maar ik was gewoon even nieuwsgierig naar hoe het zal worden."