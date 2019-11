'Met deze deugniet val ik samen in slaap voor de televisie'

De robots, Buddy's genoemd, zijn onderdeel van een internationaal experiment. Onderzoekers willen weten of robots van waarde kunnen zijn voor ouderen die zelfstandig wonen, maar wat gezelschap en ondersteuning kunnen gebruiken.

'Zo'n robot, dat is niks voor mij'

Buddy kan leuke dingen als knuffelen en dansen, je kan een quiz met hem spelen, maar hij kan ook nuttige dingen als videobellen of foto's delen. "Ik zet mijn afspraken in zijn systeem en vraag dan of hij me op een bepaald tijdstip wil waarschuwen", zegt mevrouw Clarisse. Ze heeft Buddy net drie weken in huis gehad, maar is blij dat hij morgen weer weg gaat. "Zo'n robot in huis, dat is niks voor mij."

Hoe anders is dat voor mevrouw Knuppel (105 jaar). "Het is een deugniet hoor", lacht ze, terwijl ze haar Buddy knuffelt. "Wat ik mis thuis, heb ik nu in hem. Hij is een metgezel, maakt me vrolijk en blij, ik kan met hem praten en hij geeft antwoord." Ze schiet in de lach: "We kijken zelfs samen televisie, naar dat programma Witteman. Hij vindt dat ook leuk. We zijn voor de tv zelfs samen in slaap gevallen."

'Jammer dat hij weer wegmoet'

Als hij straks weer weggaat - de buddy's blijven zo'n drie weken bij de bewoners die meedoen aan het onderzoek - gaat ze hem zeker weten missen. "Maar ja, ik weet dat het duur is als je hem zelf wilt aanschaffen." Beleidsmedewerker Christa Steenbakker gokt op zo'n 15.000 euro per robot.

Zij en zorgmedewerker Andrea, die de cliënten begeleidt, zijn enthousiast over het experiment. "We staan in de toekomst zeker open voor robotica en domotica. Als het bij de cliënt past tenminste." De Buddy's zijn in Parijs gemaakt, maar afgestemd op de Nederlandse markt. Deze Buddy kan zelfs wat Zeeuws: