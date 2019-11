Meer dan de helft van de Zeeuwse basisscholen blijft vandaag dicht

Leeg klaslokaal vanwege de onderwijsstaking (foto: ANP)

Een aantal scholen blijft vandaag helemaal dicht. Een deel van de stakende scholen stuurt de kinderen niet naar huis maar biedt een alternatief programma aan. Zo wordt er in Hansweert op De Eendracht een protestmars gehouden met kinderen, ouders en personeel. Basisschool De Tweemaster in Goes zet vandaag ouders voor de klas. Een uur lang krijgen kinderen les van een ouder die de normaal geplande lessen gaan geven.

Buitenschoolse opvang extra open

Ook zijn er in Zeeland verschillende locaties met buitenschoolse opvang extra open gegaan omdat ze extra kinderen verwachten. Dit is mede ontstaan doordat er dit weekend onduidelijkheid ontstond over het wel of niet doorgaan van de staking. De minister had een akkoord gesloten met de onderwijsbonden over een eenmalig bijdrage van 460 miljoen euro. Als eerste reactie werden de geplande acties van woensdag afgelast, maar toen duidelijk werd dat het grotendeels om een eenmalige bijdrage gaat besloten de bonden toch door te gaan met de actie.