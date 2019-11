Zeeuwse huwelijken houden langer stand dan andere huwelijken

Het echtpaar Prijs in Goes: 70 jaar getrouwd (foto: Omroep Zeeland)

Het is niet bekend of dat verschil komt omdat Zeeuwen al op jongere leeftijd trouwen dan anderen, of omdat getrouwde mensen in Zeeland langer leven en/of ze minder scheiden dan in andere provincies. In juni van dit jaar maakte het CBS al wel bekend dat Zeeuwen meer genegen zijn om te gaan trouwen dan andere Nederlanders. Dus kennelijk ook om langer getrouwd te zijn.

Op basis van het landelijk gemiddelde kun je berekenen dat wij in 2019 en 2020 samen 996 diamanten huwelijken (=zestig jaar) zouden moeten hebben. Het zijn er in werkelijkheid 120 meer. Op dezelfde manier is berekend dat Zeeland in deze periode goed is is voor 44 platina bruiloften (= zeventig jaar), maar het zijn er zeven meer. Maar voordat 2020 is afgelopen, zijn we veertien maanden verder en de betrokkenen moeten in de tussentijd niet overlijden, is de kanttekening van het CBS.

Kapelle

Huwelijken in Kapelle zijn het duurzaamst van heel Zeeland, blijkt als je in iedere gemeente aantal diamanten en platina bruiloften van 2019 en 2020 afzet tegen het aantal 80-plussers. Er zijn 42 van dergelijke bruiloften op 670 mensen van 80 jaar of ouder, dat is 6,3 procent. Veere komt qua verhouding op de tweede plaats en Terneuzen is derde. Op onderstaande kaart van Zeeland is dat in beeld gebracht. Noord-Beveland komt achteraan.

Terneuzen

Met 196 echtparen die zestig danwel zeventig jaar getrouwd zijn is Terneuzen absoluut gezien de recordhouder Zeeland. De toename van het aantal zeer langdurige huwelijken werd in Terneuzen al een tijdje geleden ingezet. Maar dat betekent niet dat er echtparen worden overgeslagen als het gaat om het aantal felicitatiebezoekjes, zegt de gemeentelijke woordvoerder. Wel dat de burgemeester bij deze taak nu assistentie krijgt van alle wethouders.

In de computer van de burgerlijke stand zien ze de 60-, 65- en 70-jarige stellen een tijdje van tevoren aankomen. Men stuur die echtparen eerst een briefje: wordt een felicitatiie vanuit het stadhuis op prijs gesteld? Ongeveer de helft van de feestelingen vindt dat inderdaad leuk, maar dat zijn er gemiddeld dus drie per week, met een opvallende piek in december. Dat kan burgemeester Lonink niet alleen.

Namen

Misschien zijn het de winkeliers geweest die voor allerlei huwelijksjubilea de verschillende namen hebben bedacht. Om zo extra cadeaumomenten te creëren. De belangrijkste jubilea staan in deze lijst, die is ontleend aan Wikipedia.

Hoe heten de huwelijksjubilea?

Aantal jaren Naam 12,5 jaar Koper 25 jaar Zilver 40 jaar Robijn of Smaragd 50 jaar Goud 60 jaar Diamant 65 jaar Briljant 70 jaar Platina 75 jaar Albast of Kroonjuweel 80 jaar Eik of Plutonium

Het verschil met de rest van Nederland geldt op dit moment alleen voor de extra lange huwelijken, die die van zestig of meer. Het CBS heeft ook de huwelijksjubilea van 25, 40 en 50 jaar geteld en wat die aantallen betreft wijken de Zeeuwen nauwelijks af.

Nederland

In de jaren zestig en zeventig werden in heel Nederland relatief veel huwelijken gesloten, met een piek van 124.000 in 1970. Dit vertaalt zich in de toename van huwelijksjubilea vanaf 50 jaar. De laatste decennia wordt er juist minder getrouwd, waardoor er ook minder zilveren en koperen bruiloften te vieren zijn. Jaarlijks trouwden de afgelopen vijf jaar ongeveer 65 duizend stellen, bijna half zo veel als in 1970.