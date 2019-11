Het is feest: Radio bestaat vandaag 100 jaar

Uitvinder van de radio Markies Guglielmo Giovanni Maria Marconi (foto: Claire Cardoso Silva)

Friese wetenschapper

Hanso Henricus Schotanus à Steringa Idzerda werd op 26 september 1885 geboren in het Friese dorpje Weidum. Hij volgde een technische opleiding en was gespecialiseerd in de radiotechniek. Hij begon na zijn studie met het ontwikkelen van zend- en ontvangstapparatuur. Zo creëerde hij onder andere een radiozoeker die tijdens de Eerste Wereldoorlog door het Nederlandse leger gebruikt werd om de positie van Duitse zeppelins te bepalen.

In 1918 ontwikkelde Idzerda een zogenaamde triode-lamp, waarmee geluid kon worden ontvangen. Hij demonstreerde in 1919, onder grote belangstelling, zijn triode-lamp op de Utrechtse jaarbeurs. Zelfs koningin Wilhelmina was getuige toen de Friese wetenschapper voor het eerst een radiotelefonische uitzending demonstreerde over een afstand van 1200 meter.

Hans Idzerda (foto: Omroep Zeeland)

In hetzelfde jaar vroeg Idzerda een commerciële zendvergunning aan. Vanuit zijn eigen woonhuis verzorgde hij op de avond van 6 november 1919 de eerste radio-uitzending in Nederland, Radio Soirée-Musicale.. Twee uur lang, tussen 8 en 10 uur 's avonds, deelde Idzerda vanuit zijn eigen woonhuis muziek met de luisteraars, beginnend met het liedje 'Turf in je ransel'.

Omdat Idzerda de dag van tevoren geadverteerd had in de krant wordt de uitzending zelfs beschouwd als de eerste commerciële omroepuitzending ter wereld.